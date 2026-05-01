Cor Bo – Saputo, la nuova sfida: tenersi Italiano

La nuova sfida di Joey Saputo sarà tenersi Vincenzo Italiano . C'è il contratto per un'altra stagione ma per riuscire a convincere il tecnico servirà mettere sul piatto piani e ambizioni per il futuro ovvero tornare a disputare una competizione europea, scrive il Corriere di Bologna.

Nonostante alcuni probabili partenze estive il tecnico vorrà garanzie per non dover gestire una semplice stagione di ripartenza. Il Bologna 2026-2027 ai nastri di partenza dovrà essere una vera candidata per le posizioni che valgono le coppe. Sono tanti, tuttavia, gli interrogativi che attendono una risposta in questo finale di stagione ma è chiaro che un addio del tecnico non sarebbe un bel segnale. Ultimamente, però, si parla di un interessamento da parte dell'Atalanta per Italiano. Intanto ieri Joey Saputo ha ringraziato il pubblico bolognese per la presenza di quest'anno, esortando la propria squadra a terminare nel migliore dei modi la stagione.