Gazzetta – Malesani avvisa: “Vincenzo evita l’errore di Motta”

Alberto Malesani, ex tecnico del Bologna, ha parlato dei rossoblù e di Italiano alla Gazzetta dello Sport: "In tante situazioni mi son rivisto in lui. Non so se anche lui fa come facevo io. Io facevo il warm-up mattutino e quindi avevo anche il frangente pre-gara in cui poter valutare la formazione titolare. Dalla scelta di comunicare la formazione un'ora prima, sia io che Italiano, riusciamo a scoprire il carattere di un giocatore, quello che non gioca può reagire in diversi modi: abbattendosi o entrando con rabbia a partita in corso. La psicologia è importante e incide molto".