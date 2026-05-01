Bologna in striscia positiva col Cagliari, ma è digiuno di gol: i minuti senza sono…

Sono 39 precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia: bilancio di 21 successi del Bologna (l’ultimo 2-1, Serie A 2024/25), 10 pareggi (l’ultimo 1-1, Serie A 2019/20) e 8 affermazioni del Cagliari (l’ultima 0-1, Serie A 2009/10). Bologna reduce da 5 vittorie consecutive in casa contro i sardi. L’ultimo risultato utile del Cagliari al Dall’Ara risale al 1 luglio 2020 (1-1 in Serie A, reti di Barrow per i padroni di casa e Simeone per gli ospiti). L’ultimo successo del Cagliari in Emilia risale al 10 gennaio 2010 (0-1 con gol decisivo di Matri).