Cor Bo – Italiano: “Resteremo sempre amici”

Ieri è terminata l'avventura di Vincenzo Italiano al Bologna. Il summit di ieri è iniziato alle 10 con la dirigenza che è stata la prima ad arrivare. In seguito sono arrivati gli agenti di Italiano e poi l'allenatore. Vincenzo lascia Bologna ma non sposerà il progetto Napoli che ha chiuso per Allegri, a quanto pare Italiano aveva scelto a prescindere. Alle 14 di ieri il comunicato ufficiale. A Casteldebole erano presenti anche Orsolini e Bernardeschi per allenarsi, i due hanno avuto quindi la possibilità di salutare il loro mentore. "Per sempre forza Bologna, ringrazio tutti per questi due anni spettacolari sin dal primo giorno. Con la società ci siamo lasciati bene, abbiamo parlato anche stavolta in modo sereno. In futuro sia io sia il Bologna dovremo cercare di proseguire con i successi ottenuti in questi anni. Ai tifosi rossoblù dico che sono in buone mani perché la societa programmerà bene per il futuro." questo è stato l'ultimo saluto di Italiano. Ora a Casteldebole si aprirà la fase calda del casting: il nome in pole sembra essere quello di Eusebio Di Francesco ma rimangono forti le candidature di Tedesco e Palladino, senza dimenticarsi di Cuesta.