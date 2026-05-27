L’accordo tra Vincenzo Italiano e il Napoli è ormai a un passo dopo un incontro molto positivo a Roma tra la dirigenza campana, guidata dal presidente De Laurentiis, e gli agenti dell'allenatore.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Bo – Il Napoli vuole Italiano: accordo trovato, manca il faccia a faccia con il Bologna
mercato
Cor Bo – Il Napoli vuole Italiano: accordo trovato, manca il faccia a faccia con il Bologna
Anche il Corriere di Bologna apre sulla faccenda Italiano-Napoli. Dopo due stagioni in rossoblù l'allenatore sembra ad un passo dalla società campana, manca solo il colloquio finale con il Bologna stesso
Al tecnico è stato proposto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione, superando così la concorrenza di Massimiliano Allegri. Nelle prossime ore Italiano incontrerà la dirigenza del Bologna per comunicare la sua decisione di lasciare il club rossoblù e compiere il grande salto in carriera. Nel frattempo, i rossoblù valutano già i possibili sostituti per la panchina: in cima alla lista dei desideri ci sono Daniele De Rossi, Raffaele Palladino ed Eusebio Di Francesco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA