Carlino – Italiano a un passo dal Napoli, accordo raggiunto: ora la palla passa al Bologna

Nella giornata di ieri, a Roma, si è tenuto un lungo incontro tra la dirigenza del Napoli e l'entourage dell'allenatore: sul tavolo c'è già una bozza di accordo biennale da circa 3 milioni a stagione più bonus. Aurelio De Laurentiis stima da tempo il tecnico e lo considera il profilo ideale per rilanciare la rosa azzurra, a partire dagli esterni per esempio, che con Conte non hanno trovato lo spazio che meritavano. L'ultima e decisiva parola spetta però al Bologna. Domani a Casteldebole è previsto il confronto formale con l'ad Fenucci e Saputo, in cui Italiano, in poche parole, dovrà chiedere ufficialmente di essere liberato dal club, forte di un altro anno di contratto. Il Napoli ha fretta di chiudere, ma si attende una rescissione consensuale e serena.