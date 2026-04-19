Cor Bo – Bologna devi reagire

Il Bologna è chiamato a una importante reazione dopo la sconfitta di Birmingham, A Torino contro la Juventus servirà ben altra prestazione 'Bologna, devi reagire' è il titolo del Corriere di Bologna.

L'occasione arriva stasera allo Stadium contro la Juventus, per provare a tenere vivo l'obiettivo settimo posto, che potrebbe voler dire qualificazione alla Conference League. I precedenti non sorridono. Il Bologna non vince a Torino dal 2011 e Italiano ha vinto contro la Juventus una sola volta in 13 precedenti: successe a maggio 2022. Dall'altra parte, Spalletti non perde mai contro il Bologna. In 32 partite solo una sconfitta nel 2019 quando guidava l'Inter. Per quanto riguarda le scelte, per il Cor Bo davanti Orsolini, Castro e Rowe, nonostante abbia giocato tutto il match giovedì, mentre in mezzo Pobega, Freuler e Sohm, con Joao Mario, Heggem, Lucumi e Miranda nella linea difensiva davanti a Ravaglia.