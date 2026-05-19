Cor Bo – Addio a Geovani, fece sognare il Bologna di Corioni

Ieri in Brasile, all'età di 62 anni, è scomparso Geovani Silva. I tifosi del Vasco da Gama lo chiamavano il "piccolo principe" per via dei suoi piedi fatati. Gino Corioni lo comprò nell'estate del 1989 per quasi dieci miliardi di lire. Il brasiliano finì male con solo 28 presenze e 2 reti in campionato. Geovani Silva arrivò con l'etichetta pesante e pieno di aspettative. Nonostante le prestazioni la città di Bologna amava Geovani, nonostante la sua esperienza durò una sola stagione, chiusa con la qualificazione in UEFA. L'anno scorso il brasiliano postò su Instagram una dedica per la Coppa Italia vinta dal Bologna. Resta un grande rimpianto per quello che il brasiliano sarebbe potuto essere.