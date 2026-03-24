Cor Bo – Rischio di passo indietro per Italiano e i suoi

Domenica è arrivata l'ottava sconfitta in casa, a -1 dal peggior dato dei ko interni subiti nei primi tre anni di Saputo. Cinque, invece, le vittorie al Dall'Ara come nella stagione 20/21, con 38 reti realizzate e 36 incassate che, se paragonate ai primi della classe (Inter e Como) rispettivamente con 66 e 22, fanno capire il perché dei risultati felsinei. Il rammarico è quello di aver subito tanto, troppo, finendo per perdere partite che potevano benissimo essere pareggiate. La beffa è che ora il campionato si fa più duro che mai e se il Bologna vuole per lo meno sorridere, non resta che puntare tutto sul cammino in Europa League.