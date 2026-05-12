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Conte: “Beffa finale immeritata. La squadra ci ha messo energia trovando il giusto pareggio…”

Conte: “Beffa finale immeritata. La squadra ci ha messo energia trovando il giusto pareggio…” - immagine 1
Il commento del tecnico del Napoli al termine della posticipo del Maradona
Redazione TuttoBolognaWeb

Queste le parole di Antonio Conte a DAZN:

"Approccio? Se pressi si dall'inizio della partita devi pressare forte, non in maniera poco cattiva. Ci siamo ritrovati sotto di due gol e non è la prima volta che ci capita in questa stagione. Abbiamo recuperato la gara spingendo tanto e trovando giustamente il pareggio. Putroppo c'è stata la beffa finale che non meritavamo, ma tant'è. Adesso mancano due partite e noi cercheremo di fare del nostro meglio. Non sono dispaciuto della prestazione perchè i ragazzi ci hanno messo energia e voglia di recuperare"

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