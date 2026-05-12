Conte: “Beffa finale immeritata. La squadra ci ha messo energia trovando il giusto pareggio…”

"Approccio? Se pressi si dall'inizio della partita devi pressare forte, non in maniera poco cattiva. Ci siamo ritrovati sotto di due gol e non è la prima volta che ci capita in questa stagione. Abbiamo recuperato la gara spingendo tanto e trovando giustamente il pareggio. Putroppo c'è stata la beffa finale che non meritavamo, ma tant'è. Adesso mancano due partite e noi cercheremo di fare del nostro meglio. Non sono dispaciuto della prestazione perchè i ragazzi ci hanno messo energia e voglia di recuperare"