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Un cambiamento epocale

DI ANDREA PERSICO

Il comunicato, uscito nella tarda serata di sabato 1 agosto, dell'Associazione Futuro Rossoblù, coglie con lucidità il bivio storico davanti a cui si trovano il Bologna FC 1909 e la Città di Bologna. L'ipotesi non più così remota, di un nuovo stadio nell'area fieristica non è solo un'operazione urbanistica o immobiliare, ma un cambiamento epocale che ridefinisce il legame tra la squadra, la sua gente e il tessuto cittadino. Il richiamo a evitare l'omologazione in nome della modernità è il punto nodale della riflessione. Troppi impianti contemporanei rischiano di diventare cattedrali asettiche e prive di anima. Il nuovo stadio dovrà invece custodire l'identità del tifo bolognese, ponendosi come una struttura polifunzionale ma profondamente calda e vissuta, capace di nascere dal dialogo reale con chi la domenica riempie i gradoni.

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