Comotto jr. piace al Bologna, Donadoni: “Ha potenzialità, ma va supportato”

Il futuro del centrocampista classe 2008 Christian Comotto sarà quasi sicuramente al Milan che vuole puntare su di lui, ma chissà che non possa esserci spazio per il mercato. In passato il nome del giovane centrocampista in forza allo Spezia era stato accostato anche al Bologna. L'interesse dei rossoblù per Comotto non è mai stato nascosto: il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori è stato avvistato in più occasioni allo stadio Picco di La Spezia.

Nel corso di un evento pubblico, inoltre, l'ex allenatore rossoblù Roberto Donadoni ha parlato di lui, come riportato da Tmw: "Comotto è un ragazzo interessante, con me ha quasi sempre giocato. È un ragazzo sicuramente di prospettiva, di buone potenzialità. Un ragazzo serio, e questa credo che sia una qualità altrettanto importante. Dipenderà molto da lui, chiaro che ci vuole anche la possibilità che gli allenatori che lo affiancheranno da qui in avanti gli diano supporto adeguato"