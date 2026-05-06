Arbitro di Napoli-Bologna

Sono stati designati gli arbitri per la 36a giornata di Serie A. Napoli-Bologna, in programma lunedì, sarà affidata alla direzione di Piccinini di Forlì assistito da Colarossi e Yoshikawa, con quarto uomo Perri e addetti VAR Marini e Giua.

Sono dieci i precedenti col Bologna con un bilancio di 3 vittorie rossoblù, 3 pareggi e 4 sconfitte. Ultimo precedente Toro-Bologna 0-2 del 21 dicembre 2024. Sei invece i precedenti col Napoli con un bilancio di 4 vittorie azzurre e 2 pareggi. Piccinini ha già diretto un Bologna-Napoli, nell'occasione al Dall'Ara, era il 15 luglio 2020 e finì con i gol di Manolas e Barrow.