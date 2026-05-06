Mercato – Skorupski vuole riprendersi la porta. Ravaglia via?

Il portiere polacco ha contratto anche per l'anno prossimo e vuole prendersi la rivincita. Ecco perché le chance di una sua permanenza aumentano, sottolinea il quotidiano. Si apre, invece, il fronte secondo portiere. Federico Ravaglia potrebbe uscire dal nido Bologna, anche perché i dubbi sulla possibilità di prendersi la titolarità in pianta stabile ci sono e il club riflette. La sua partenza non è improbabile. Infine c'è Massimo Pessina, il giovane predestinato su cui il Bologna sembra puntare con grande decisione. Si cerca, in ottica 2027, di fargli accumulare esperienza facendolo giocare altrove in prestito tra Serie A e Serie B per poi farlo tornare alla base.