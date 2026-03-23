Il confronto tra la trentesima giornata di questa stagione e quella dello scorso anno, certifica la crisi profonda del Bologna. Con un pesantissimo saldo negativo di 14 punti, la squadra guidata da Vincenzo Italiano conferma un vero e proprio crollo verticale, risultando la compagine più involuta del campionato, seconda solo alla Fiorentina (-22).
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Classifiche a confronto: crollo verticale del Bologna
news
Classifiche a confronto: crollo verticale del Bologna
Il duro confronto con la classifica della passata stagione. Bologna a -14
Mentre realtà come il Milan (+16) o la rivelazione Como (+27) volano in classifica, i rossoblù non solo hanno faticato a rimanere in zona Europa, ma hanno addirittura il secondo peggior differenziale dopo un anno. Se il Lecce e il Cagliari (in lotta per la salvezza) mostrano infatti piccoli progressi rispetto a un anno fa, il Bologna sembra aver smarrito la formula magica della passata stagione, scivolando pericolosamente lontano dalla zona Europa a sole otto giornate dal termine
© RIPRODUZIONE RISERVATA