Classifiche a confronto: crollo verticale del Bologna

Il confronto tra la trentesima giornata di questa stagione e quella dello scorso anno, certifica la crisi profonda del Bologna . Con un pesantissimo saldo negativo di 14 punti, la squadra guidata da Vincenzo Italiano conferma un vero e proprio crollo verticale, risultando la compagine più involuta del campionato, seconda solo alla Fiorentina (-22) .

Mentre realtà come il Milan (+16) o la rivelazione Como (+27) volano in classifica, i rossoblù non solo hanno faticato a rimanere in zona Europa, ma hanno addirittura il secondo peggior differenziale dopo un anno. Se il Lecce e il Cagliari (in lotta per la salvezza) mostrano infatti piccoli progressi rispetto a un anno fa, il Bologna sembra aver smarrito la formula magica della passata stagione, scivolando pericolosamente lontano dalla zona Europa a sole otto giornate dal termine