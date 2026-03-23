La missione Mondiale dell'Italia di Gattuso è ufficialmente iniziata con il raduno a Coverciano, ma a far discutere sono le pesanti esclusioni di Riccardo Orsolini e Federico Berardeschi. Nonostante il recente passato in azzurro degli esterni rossoblù, il CT ha preferito dare priorità alla coesione del gruppo in vista della sfida di giovedì contro l'Irlanda del Nord.
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Gattuso: “Ho cercato di creare un gruppo con i giocatori. Orsolini e Berna…”
Le parole di Gattuso sull'esclusione di Bernardeschi e Orsolini alla chiama Azzurra
Gattuso ha spiegato chiaramente di aver cercato una solidità emotiva che metta fine ai blackout visti contro la Norvegia, sottolineando che indossare questa maglia oggi richiede una forza mentale superiore al talento individuale. Per i due fantasisti del Bologna non c'è spazio in questa spedizione: il tecnico punta su chi garantisce unità e sacrificio per regalare all'Italia una gioia che manca da troppo tempo. "So che mi chiederete di Bernardeschi, Zaniolo, Orsolini, anche se quest'ultimo recentemente c'era. Ho cercato di creare un gruppo. Spero con tutto il cuore di provare a raggiungere un obiettivo", le sue parole.
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