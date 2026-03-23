Gattuso: “Ho cercato di creare un gruppo con i giocatori. Orsolini e Berna…”

La missione Mondiale dell'Italia di Gattuso è ufficialmente iniziata con il raduno a Coverciano, ma a far discutere sono le pesanti esclusioni di Riccardo Orsolini e Federico Berardeschi. Nonostante il recente passato in azzurro degli esterni rossoblù, il CT ha preferito dare priorità alla coesione del gruppo in vista della sfida di giovedì contro l'Irlanda del Nord.