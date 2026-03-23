Torna in campo l’Under 18 di mister Della Rocca e lo fa con un bel successo esterno per 2-1 sul campo dell’Atalanta con il gol di Mioli e Armanini. I rossoblù si trovano adesso al 3° posto a quota 49 punti, a -1 dalla Roma seconda.
tuttobolognaweb news Settore Giovanile – Belle vittorie per Under 18 e 16
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Settore Giovanile – Belle vittorie per Under 18 e 16
I risultati del weekend
Sconfitta per l’Under 17 di mister Gianni Migliorini, che viene superata 5-1 dai pari età della Virtus Entella (rete della bandiera di Pjevic). I rossoblù rimangono al 3° posto a quota 38 punti.
Torna alla vittoria l’Under 16 di mister Ceccarelli, che supera in trasferta il Sassuolo per 2-0 grazie a Ardeni e Agostino. Un successo che permette ai rossoblù di blindare il 2° posto in classifica, a quota 47 punti.
L’Under 15 di mister Fabio Zaza ottiene un pareggio per 1-1 fuori casa contro il Sassuolo, rete di Masullo. I rossoblù blindano il 5° posto in classifica e salgono a quota 40 punti.
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