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Classifiche a confronto: Como da favola, Bologna in calo

Classifiche a confronto: Como da favola, Bologna in calo - immagine 1
All'Inter bastano 3 punti per chiudere il campionato, mentre Fiorentina, Bologna, Hellas e Lazio non danno cenni di ripresa
Redazione TuttoBolognaWeb

Con i posticipi di Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese, ieri sera si è chiusa la 34esima giornata di Serie A.

Come sempre i numeri parlano chiaro e molte posizioni nel nostro campionato si stanno gradualmente blindando. Se da una parte l'Inter potrebbe matematicamente diventare campione d'Italia già nella gara di domenica in casa contro il Parma, dall'altra Lecce e Cremonese lotteranno con tutte le forze per scappare dalla zona retrocessione, a cui Pisa e Hellas sono ormai condannate. Confrontando i numeri con quelli della passata stagione, il miglior risultato resta quello del Como di Fabregas a +19, seguito da Milan e Parma, rispettivamente a quota +13 e +9. In negativo, invece, è la Fiorentina che detiene il confronto peggiore a -22, con Bologna (-13), Hellas (-13), Lazio (-12) ed Atalanta (-11) non da meno.

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