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Calciomercato.it – Italiano andrà via da Bologna: ecco i sostituti

Calciomercato.it – Italiano andrà via da Bologna: ecco i sostituti - immagine 1
Le indiscrezioni di mercato di Calciomercato.it
Redazione TuttoBolognaWeb

Per il portale specializzato calciomercato.it il futuro di Vincenzo Italiano sarà lontano da Bologna. Il sito si dice sicuro della separazione a fine anno nonostante il contratto in essere fino al 2027.

Per il portale, la mancata qualificazione alle coppe europee porterà la società a dare vita a un nuovo progetto tecnico, quindi con un nuovo allenatore, e Italiano stesso non sarebbe stato soddisfatto delle ultime sessioni di mercato. Ecco allora che emergono i nomi dei possibili sostituti. Piace Fabio Grosso del Sassuolo, ma su di lui c'è forte Paratici per la Fiorentina, piace pure Daniele De Rossi, ma si parla di una sua permanenza al Genoa, mentre un altro nome è Maurizio Sarri che dovrebbe uscire dalla Lazio.

 

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