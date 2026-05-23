Clamoroso Gazzetta – Il Milan pensa a Fenucci per il dopo Furlani

I rossoneri dovrebbero varare dei cambiamenti dopo l'ultima giornata in programma domani, dove il Milan cercherà la qualificazione alla Champions in casa contro il Cagliari. Poi, via a una mini rivoluzione, che forse non riguarderà la panchina, può restare Allegri, ma dietro alle scrivanie sì con Furlani e Ibrahimovic a rischio. Il Milan, dunque, cerca un amministratore e oggi Gazzetta della Sport fa tre nomi. Il più romantico è quello di Adriano Galliani, braccio destro di Berlusconi nell'epoca dei tanti trionfi, tra i più papabili a tornare al Milan dopo l'esperienza al Monza. Poi, altri due candidati. Uno è Giovanni Carnevali del Sassuolo e l'altro sarebbe proprio Claudio Fenucci del Bologna.