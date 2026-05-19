Chivu e l’Inter giovane al Dall’Ara: chi andrà ai mondiali…

Per esempio, sia Hakan Calhanoglu che Marcus Thuram non saranno della partita, ma in generale qualche altro big potrebbe rifiatare, ma non Lautaro Martinez che vuole chiudere da capocannoniere e sarà presente sabato sera contro il Bologna. Potrebbe dunque essere una Inter giovane, con qualche ragazzo dalle giovanili e dall'Under 23 dato che i nerazzurri hanno già vinto il doblete e fatto festa domenica sera in Piazza Duomo.