Quella di sabato sera, in una partita che a livello di classifica non conta nulla, potrebbe essere una Inter rivisitata dal proprio tecnico Christian Chivu. Infatti, da Milano filtra l'indiscrezione che il tecnico interista sembra pronto a tenere a riposo qualche giocatore in vista dei mondiali.
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tuttobolognaweb news Chivu e l’Inter giovane al Dall’Ara: chi andrà ai mondiali…
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Chivu e l’Inter giovane al Dall’Ara: chi andrà ai mondiali…
Chivu pensa di far rifiatare diversi big sabato
Per esempio, sia Hakan Calhanoglu che Marcus Thuram non saranno della partita, ma in generale qualche altro big potrebbe rifiatare, ma non Lautaro Martinez che vuole chiudere da capocannoniere e sarà presente sabato sera contro il Bologna. Potrebbe dunque essere una Inter giovane, con qualche ragazzo dalle giovanili e dall'Under 23 dato che i nerazzurri hanno già vinto il doblete e fatto festa domenica sera in Piazza Duomo.
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