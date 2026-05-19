Carlino – Pessina sul suo futuro: “Alla mia età ho bisogno di giocare”

In attesa del confronto tra Italiano e la società iniziano a delinearsi le prime vicende di mercato: Skorupski verso la conferma, Ravaglia verso un possibile addio e Pessina verso un prestito. All'indomani del ritorno del polacco tra i pali arrivano anche le parole di Massimo Pessina: "Mi trovo benissimo a Bologna e ancora non ho parlato con la società, ma sono tranquillo. Sono giovane e penso che la cosa migliore per me sarebbe giocare: ci parleremo e troveremo la soluzione migliore per tutti." Poi Pessina ha anche fatto un bilancio personale e di squadra di questa stagione: "E' stata una stagione di alti e bassi, siamo partiti molto bene ma abbiamo perso la finale di Supercoppa, tra di noi c'è sempre stata una grande sintonia. Nel complesso è stata un'annata positiva anche per me." Potrebbero essere le ultime parole per un po' di tempo da portiere del Bologna: il classe 2007 va verso un prestito che gli possa garantire minuti in campo.