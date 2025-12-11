Celta-Bologna, per Sky Sport due big rossoblù in panchina

Celta (3-4-2-1) Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Zaragoza. All. Giraldez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
news
Secondo Sky Sport, Vincenzo Italiano questa sera al Balaidos potrebbe rinunciare sia a Lewis Ferguson che a Jhon Lucumi. Lo scozzese è influenzato e dovrebbe partire dalla panca nonostante la convocazione, mentre il colombiano ha un tendine in disordine e potrebbe lasciare spazio a Lykogiannis, con Holm, Heggem e Miranda a completare il reparto. A centrocampo Moro e Pobega, più Odgaard trequarti a sostegno di Orsolini, Dallinga e Dominguez. Celta con Swedberg e Zaragoza al fianco di Iglesias.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano
Celta (3-4-2-1) Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Zaragoza. All. Giraldez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA