Celta-Bologna, per Sky Sport due big rossoblù in panchina

Secondo Sky Sport, Vincenzo Italiano questa sera al Balaidos potrebbe rinunciare sia a Lewis Ferguson che a Jhon Lucumi. Lo scozzese è influenzato e dovrebbe partire dalla panca nonostante la convocazione, mentre il colombiano ha un tendine in disordine e potrebbe lasciare spazio a Lykogiannis, con Holm, Heggem e Miranda a completare il reparto. A centrocampo Moro e Pobega, più Odgaard trequarti a sostegno di Orsolini, Dallinga e Dominguez. Celta con Swedberg e Zaragoza al fianco di Iglesias.