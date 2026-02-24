Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Castro: “Gol importante, ma mi piace giocare per la squadra”

news

Castro: “Gol importante, ma mi piace giocare per la squadra”

Castro: “Gol importante, ma mi piace giocare per la squadra” - immagine 1
Il commento di Santiago Castro a fine partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Così Santiago Castro al termine della partita vinta dal Bologna per uno a zero sull'Udinese:

“Veniamo da un mese dove abbiamo fatto buone prestazioni, oggi era molto importante tornare a vincere davanti alla nostra gente prima della partita di ritorno di Europa League. Per l’attaccante il gol è sempre importante, ma a me piace giocare sopratutto per la squadra. Oggi ho giocato spesso fuori area per partecipare di più alla manovra. Se ho lasciato il rigore a Bernardeschi? No, abbiamo ottimi rigoristi come lui e Orso. Oggi era lui l’incaricato”.

Leggi anche
Italiano: “Quando si perde siamo i primi a stare male. Abbiamo lavorato sulla solidità”
Freuler: “La vittoria ci mancava da tanto. Diamo sempre il 100%”

© RIPRODUZIONE RISERVATA