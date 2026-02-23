Il commento di Remo Freuler al termine della vittoria sull'Udinese per uno a zero:
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Freuler: “La vittoria ci mancava da tanto. Diamo sempre il 100%”
news
Freuler: “La vittoria ci mancava da tanto. Diamo sempre il 100%”
Le parole di Remo Freuler nel post partita
“Il successo al Dall’Ara mancava da tanto, siamo contenti dei tre punti per noi ma soprattutto per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Il Mister? Mette sempre il 100% così come tutta la squadra, questa vittoria è anche sua. Siamo sulla strada giusta, sappiamo da dove arriviamo e dobbiamo continuare così”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA