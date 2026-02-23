Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Freuler: “La vittoria ci mancava da tanto. Diamo sempre il 100%”

news

Freuler: “La vittoria ci mancava da tanto. Diamo sempre il 100%”

Freuler: “La vittoria ci mancava da tanto. Diamo sempre il 100%” - immagine 1
Le parole di Remo Freuler nel post partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Il commento di Remo Freuler al termine della vittoria sull'Udinese per uno a zero:

“Il successo al Dall’Ara mancava da tanto, siamo contenti dei tre punti per noi ma soprattutto per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Il Mister? Mette sempre il 100% così come tutta la squadra, questa vittoria è anche sua. Siamo sulla strada giusta, sappiamo da dove arriviamo e dobbiamo continuare così”.

Leggi anche
Bernardeschi: “Gara di grande sacrificio, il risultato ci dà morale”
Jack Bonora: “Vittoria che proietta il Bologna nelle zone nobili. L’allenatore?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA