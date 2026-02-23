Jack Bonora: “Vittoria che proietta il Bologna nelle zone nobili. L’allenatore? credo che..”

"Un Bologna che ha innegabilmente sofferto contro l'Udinese, ma oggi contavano solamente i tre punti. Questa vittoria porta euforia alla squadra e alla città e proietta di nuvo i rossoblù nelle zone nobili della classifica di Serie A. Il trend pare invertito e nella partita di questa sera non ci sono nemmeno stati episodi sfortunati. Forse il Bologna è guarito o è in fase di guarigione. Credo che l'allenatore ci abbia messo molto del suo trovando i giusti aggiustamenti e andando a vincere una partita preziosa"