Jack Bonora: “Vittoria che proietta il Bologna nelle zone nobili. L’allenatore? credo che..”

Il commento di Jack Bonora nel post partita di Bologna-Udinese
Le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:

"Un Bologna che ha innegabilmente sofferto contro l'Udinese, ma oggi contavano solamente i tre punti. Questa vittoria porta euforia alla squadra e alla città e proietta di nuvo i rossoblù nelle zone nobili della classifica di Serie A. Il trend pare invertito e nella partita di questa sera non ci sono nemmeno stati episodi sfortunati. Forse il Bologna è guarito o è in fase di guarigione. Credo che l'allenatore ci abbia messo molto del suo trovando i giusti aggiustamenti e andando a vincere una partita preziosa"

