Bernardeschi di rigore, il Bologna torna alla vittoria al Dall’Ara: 1-0 all’Udinese

Di corto muso, al termine di una partita bruttina, ma d'altronde il digiuno non lasciava presagire a una scorpacciata. Il Bologna torna alla vittoria in casa in Serie A dopo 106 giorni e piega l'Udinese con un rigore di Bernardeschi a un quarto d'ora dalla fine, guadagnato caparbiamente da Castro, steso da Karlstrom anche se è servito il Var per decretarlo. I tre punti danno serenità al Bologna in vista del Brann e mantengono l'ottavo posto in classifica, sai mai possa servire a qualcosa.