Italiano: “Quando si perde siamo i primi a stare male. Abbiamo lavorato sulla solidità”

"Quando si perde siamo noi i primi a stare male e a non dormire per cercare la soluzione - il suo commento - Ho uno staff che non dorme la notte e quell'abbraccio era liberatorio dopo tanti mesi in cui non espugnavamo il nostro stadio. Sono contento, anche per la firma di Bernardeschi che è finalmente decisivo. Poi l'atteggiamento dei ragazzi è quello giusto e serve per uscire da questimomenti".