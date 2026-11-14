Niccolò Cambiaghi è il miglior esterno della Serie A. Le prestazioni con il Bologna, quella dell'altra sera in nazionale contro la Francia lo hanno confermato. Assist per Pio Esposito e rigore procurato: praticamente Malo Gusto non lo ha mai preso.

Cambiaghi è innanzitutto il re degli assist, quattro in undici partite, ed è inamovibile sia per Palladino che per Mancini. A 25 anni Cambiaghi è entrato nella fase migliore della sua carriera e oggi le sue quotazioni sono destinate a lievitare considerando che il Bologna lo prelevò nel 2024 per 11 milioni di euro. Basti pensare che l'altra sera ha fatto ammattire Malo Gusto che viene dotato di una valutazione di 40 milioni. Inoltre, un giocatore del Bologna non sfornava un assist in nazionale maggiore dall'Europeo 2024, quando Calafiori fece l'assist per il gol decisivo di Zaccagni contro la Croazia.