Carlino – Scatta l’operazione risalita: il calendario aiuta

'L'Udinese per fare pace con il Dall'Ara' scrive il quotidiano: adesso scatta l'operazione risalita. Il calendario può aiutare, dato che nelle prossime settimane i rossoblù non affronteranno big, tutte racchiuse alla fine del campionato. Da stasera al 12 aprile ci saranno Verona, Lazio e Lecce in casa, Pisa, Sassuolo e Cremonese fuori: c'è modo di riprendere la marcia. All'andata, con i friulani, il punto più alto per la squadra di Italiano che per qualche ora riuscì a fissarsi in cima alla classifica con 24 punti, ma la crisi successiva ha fatto perdere ogni speranza anche di Champions League. Serve però ripartire, perché oggi il Bologna è decimo e le formazioni della parte destra si sono avvicinate ed è necessaria una vittoria per riprendersi l'ottavo posto, anche se l'Europa è lontana con Como e Atalanta vincenti su Juve e Napoli, a meno che il ranking europeo non apra scenari insperati.