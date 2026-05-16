Carlino – Saputo rientra in città: incontro con Italiano dopo Bergamo

Settimana fitta di impegni quella appena passata dopo la vittoria di Napoli. L'Ad Claudio Fenucci era impegnato in Lega nella veste di consigliere dopo il caos calendari della prossima giornata, Saputo era fuori città per impegni personali e di lavoro e rientrerà oggi, mentre Sartori e Di Vaio nel weekend saranno in giro a visionare partite. Significa che l'incontro con Italiano avverrà dopo Bergamo, ovvero tra martedì e venerdì della prossima settimana. Sarà un summit fondamentale per mettere tutte le carte sul tavolo e chiarire se c'è convergenza su programmazione e obiettivi al netto di un contratto fino al 2027, anche perché a Italiano potrebbero pensare alcune squadre a rischio cambio panchina come Milan, Lazio o Atalanta.