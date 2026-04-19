Carlino – Rientra Lucumi, ma il futuro spaventa

La buona notizia questa sera allo Stadium è il rientro di Jhon Lucumi . Il difensore colombiano è stato fondamentale per la difesa del Bologna , infatti quando è mancato il numero di gol subiti si è alzato notevolmente. Dieci gol subiti in quattro gare di campionato, mentre a Birmingham sono stati quattro e potevano essere di più.

Lucumi tornerà dunque al centro della difesa, in un reparto dove Italiano riproporrà i terzini sulla fascia piede giusto dopo l'esperimento, fallito, di giovedì quando Miranda e Joao Mario hanno giocato a piede invertito. Ma a spaventare è il futuro, sottolinea il Resto del Carlino, dato che la cessione estiva di Jhon è alquanto probabile con la scadenza contrattuale al 2027 e nessun segnale di rinnovo. Iniziano le riflessioni a Casteldebole perché se da un lato la buona notizia, stasera, è il ritorno di Lucumi a blindare la difesa, la cattiva è rappresentata dalla cessione estiva, che il Bologna dovrà adeguatamente sostituire.