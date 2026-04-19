Carlino – Lo Stadium per dimenticare il Villa Park. E Italiano…

Il Bologna prova oggi a dimenticare Birmingham e a ritagliarsi un finale con il settimo posto nel mirino. L'Atalanta dista sei punti e se la Coppa Italia venisse vinta da una delle prime sei formazioni, la settima piazza offrirebbe uno sbocco in Conference League .

La rincorsa del Bologna parte contro la Juventus, per dimenticare quanto successo giovedì al cospetto dell'Aston Villa. I bianconeri all'andata si presentarono a Bologna sotto di due punti, vincendo con la rete di Cabal, mentre oggi il divario è di ben 12 lunghezze a favore della squadra di Spalletti, a spiegare quanto l'inverno sia stato difficile. Serve un altro scatto, per un finale da protagonisti e provare a tornare in Europa per il terzo anno di fila. Sei partite che incideranno anche sul futuro di Vincenzo Italiano. Un nuovo crescendo lo terrebbe saldo in panchina, un crollo verticale farebbe aprire il dibattito. Al seguito del Bologna, dopo i 2200 di Birmingham, solo 200 tifosi.