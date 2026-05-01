Carlino – Non solo il settimo posto: Italiano e Palladino si giocano il futuro

Per il Bologna questi ultimi 360 minuti di campionato hanno un senso così come per l' Atalanta . Nonostante la crisi, la Dea ha ancora un margine di 6 punti sui rossoblù e sulla Lazio.

Lo scontro tra Palladino e Italiano è anche lo scontro di due allenatori che due anni fa si contendevano un posto per il dopo-Motta. Entrambi gli allenatori sono vincolati al proprio club per un altro anno, tuttavia, l'allenatore rossoblù ha più probabilità di restare sulla propria panchina. Domani alla vigilia col Cagliari il mister del Bologna tornerà a parlare dopo il silenzio pre-Roma. Nell'attesa domani notte la Dea ha l'impegno col Genoa e il giorno dopo si guarderà il Bologna al Dall'Ara, in attesa del penultimo turno di campionato in cui le due squadre si sfideranno. Con il futuro ancora non certo sarà uno scontro tra i due allenatori.