Carlino – Lucumi tra Barcellona e Turchia

Sarà l'estate di Jhon Lucumi . Il difensore colombiano sarà protagonista al mondiale e probabilmente anche sul mercato, dato che il contratto in scadenza nel 2027 obbligherà il Bologna a procedere verso la cessione per evitare un parametro zero.

Secondo il Resto del Carlino, sono diverse le squadre che stanno corteggiando Lucumi in Europa. In patria lo danno in orbita Barcellona se i blaugrana non dovessero arrivare ad Alessandro Bastoni, ma Jhon potrebbe finire proprio in orbita Inter al posto del difensore italiano. Occhio anche alla Turchia con Fenerbahce e Galatasaray interessate, mentre la Premier continua a tenerlo monitorato dopo il no del mondiale all'offerta del Sunderland un anno fa. Oltre ai Black Cats, su Lucumi ci sarebbe anche il Bournemouth che rischia di perdere Marcos Senesi, cercato da Dortmund e Juventus.