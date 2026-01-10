Si accendono i rumors attorno al mercato del Bologna. Ieri è arrivata la voce di un interessamento della Juventus per Santiago Castro, in ottica estate, mentre oggi sul Resto del Carlino si parla di un sondaggio interista per Emil Holm per la sostituzione dell'infortunato Denzel Dumfries.
Carlino – Inter su Holm, il Bologna sonda Patterson
Holm nel mirino dell'Inter. Rossoblù su Patterson
I nerazzurri attendono di capire le condizioni anche di Matteo Darmian, dato vicino al rientro, e oltre a Holm starebbero sondando anche Dodo della Fiorentina, ma nel frattempo il Bologna avrebbe messo gli occhi si Nathan Patterson dell'Everton, per cui si registrano contatti tra i due club.
