Carlino – Inter su Holm, il Bologna sonda Patterson

Si accendono i rumors attorno al mercato del Bologna . Ieri è arrivata la voce di un interessamento della Juventus per Santiago Castro , in ottica estate, mentre oggi sul Resto del Carlino si parla di un sondaggio interista per Emil Holm per la sostituzione dell'infortunato Denzel Dumfries .

I nerazzurri attendono di capire le condizioni anche di Matteo Darmian, dato vicino al rientro, e oltre a Holm starebbero sondando anche Dodo della Fiorentina, ma nel frattempo il Bologna avrebbe messo gli occhi si Nathan Patterson dell'Everton, per cui si registrano contatti tra i due club.