Carlino – Il Besiktas sulle tracce di Orsolini

Dopo l'interessamento del Galatasaray su Rowe arrivano altre sirene turche a Casteldebole. Il Besiktas ha messo gli occhi su Orsolini che non ha ancora rinnovato con i rossoblù.

Altre voci vogliono il Bologna interessato a Cristian Volpato del Sassuolo. Anche dall'estero arrivano notizie sui rossoblù: in Argentina si parla di un interessamento a Valentin Carboni e Tomas Aranda del Boca Juniors. Tuttavia, prima di tutto c'è da attendere l'incontro tra società e Italiano per capire come organizzare il futuro. Probabilmente l'incontro avverrà la prossima settimana, intanto la società inizia a guardarsi intorno: con Lucumi e Freuler che sembrano sempre più lontani la società inizia a valutare le scelte.