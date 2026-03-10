Tutto Bologna Web
Carlino – I rossoblù corrono meno: ecco i dati

Il Bologna corre meno: ecco i dati
Redazione TuttoBolognaWeb

Non solo il gioco, il pressing, la manovra, la qualità, ma anche le gambe. La condizione fisica è stata analizzata oggi dal Resto del Carlino.

Nelle ultime partite, sottolinea il quotidiano, il Bologna ha corso meno chilometri degli avversari. Anche domenica. Il Verona, infatti, ha chiuso con 118 chilometri complessivi, mentre il Bologna si è fermato a 109: è quasi come aver regalato un giocatore agli avversari dato che in media un calciatore corre circa 10 chilometri a partita. Anche col Pisa il dato dei rossoblù era stato inferiore (123 a 115), e pure con l'Udinese il Bologna aveva chiuso leggermente sotto (115 a 113). Anche sull'intensità, domenica, il Verona si è fatto preferire. La corsa ad alta intensità dei veneti è stata a 6.06 contro i 5.71 del Bologna.

