Carlino – I rossoblù corrono meno: ecco i dati

Nelle ultime partite, sottolinea il quotidiano, il Bologna ha corso meno chilometri degli avversari. Anche domenica. Il Verona, infatti, ha chiuso con 118 chilometri complessivi, mentre il Bologna si è fermato a 109: è quasi come aver regalato un giocatore agli avversari dato che in media un calciatore corre circa 10 chilometri a partita. Anche col Pisa il dato dei rossoblù era stato inferiore (123 a 115), e pure con l'Udinese il Bologna aveva chiuso leggermente sotto (115 a 113). Anche sull'intensità, domenica, il Verona si è fatto preferire. La corsa ad alta intensità dei veneti è stata a 6.06 contro i 5.71 del Bologna.