Fenucci ribadisce: “Vogliamo proseguire con Vincenzo”

L'AD Fenucci si è già esposto dicendo che il futuro del Bologna si chiama Vincenzo Italiano che ha ancora un anno di contratto: "Italiano è il nostro allenatore, ci piace il modo in cui ha costruito il percorso con i nostri ragazzi. Il desiderio è quello di proseguire con lui e lavorare per programmare la prossima stagione", le parole dell'Ad riportate dal Carlino. Ora, è iniziato il domino panchina: Conte ha salutato il Napoli, Sarri ha salutato la Lazio e Palladino starebbe per salutare l'Atalanta. A Bologna si iniziano a chiedere se la dirigenza stesse aspettando proprio questo momento per capire le vere intenzioni di Italiano. Sulla stagione: "Chiudiamo ottavi, il secondo miglior piazzamento degli ultimi vent'anni. Peccato per la Coppa Italia dove eravamo in vantaggio contro la Lazio. Il bilancio della stagione è positivo".