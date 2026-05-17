Carlino – Castro vuole convincere Scaloni. Poi ci sono gli estimatori sul mercato…

Il centravanti del Bologna guiderà l'attacco anche oggi a Bergamo e cercherà quei gol non solo per coltivare la flebile speranza Conference per i rossoblù ma anche per convincere il ct dell'albiceleste a portarlo negli States. Sono 11 i gol stagionali di Castro, migliorato il bottino di dieci dell'anno scorso, con 7 reti in campionato, 2 in Coppa Italia e 2 in Europa League, dove finalmente quest'anno si è sbloccato. Se Lautaro e Alvarez hanno il posto assicurato, probabilmente tra i convocati di Scaloni troverà spazio un terzo centravanti e la scelta sarà tra Castro, Pellegrino e Lopez del Palmeiras. Santi ci proverà. Ma occhio al mercato, dove Juve, Milan, Inter, Aston Villa e Chelsea hanno messo nel mirino il toto.