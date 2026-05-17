Carlino – Bologna su Lopez del Palmeiras

L'argentino è nel mirino di diversi top club italiani e inglesi e a fronte di una offerta importante il Bologna potrebbe vacillare. Come avevamo raccontato qualche giorno fa, gli occhi dei dirigenti del Bologna si sono posati Jose Manuel Lopez del Palmeiras, argentino pre convocato da Scaloni in nazionale e che in Brasile ha segnato valanghe di gol. Oggi il nome del centravanti compare sulle colonne del Resto del Carlino ed è valutato circa 20 milioni di euro, cifra che lo rende difficile per il Bologna privo dei ricavi europei, e su di lui, inoltre, si sarebbero mosse Benfica e Atletico Madrid, esattamente come scritto il 14 maggio.