Carlino – Bologna e Italiano: il futuro passa dal rinnovo

Incontro tra Italiano e la società per capire mosse e accordi futuri

270' minuti per dare una scossa alla squadra e tornare a vincere. Tre gare contro tre big. Italiano chiuderà questa stagione alla ricerca dell'ottavo posto, unico obiettivo rimasto alla società emiliana.

In questi giorni, il Bologna e Italiano si preparano a un incontro decisivo a Casteldebole per parlare di futuro. Dopo una stagione logorante, l'allenatore chiede garanzie chiare sulle ambizioni societarie e sulla competitività della rosa, specialmente in vista di possibili cessioni illustri dettate dalla sostenibilità finanziaria. Un nodo centrale resta il contratto: Italiano, attualmente legato fino al 2027, non intende iniziare un'altra stagione "in scadenza" e punta a un prolungamento. La società, però, data l'assenza di coppe europee, potrebbe proporre di spalmare l'ingaggio attuale di 3 milioni su più anni, aggiungendo bonus legati ai risultati.