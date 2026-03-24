Carlino – La rivincita di Cambiaghi: testa alla Nazionale

In una serata storica che vede il Bologna espugnare l'Olimpico e volare ai quarti di Europa League, il Resto del Carlino sottolinea come a farla franca tra tutti sia stato proprio Niccolò Cambiaghi. Entrato per la prima volta nel giro azzurro ad ottobre e riconfermato a novembre, il numero 28 del Bologna fu costretto allo stop a causa di un problema al polpaccio destro e, da lì, faticò a ritrovare la condizione. Niccolò però non molla e, dopo varie prestazioni in continua crescita, è il gol di Roma che sancisce la sua possibile miglior stagione con 4 gol, 6 assist e ancora 10 possibili gare da disputare in rossoblù.