Cambiaghi: “Non dimenticheremo mai la Coppa Italia. Obiettivi? Portare il Bologna più in alto possibile”

"E' stata una stagione di alti e bassi, in ritiro ero partito bene ma dopo mi sono infortunato - le sue parole - Per diversi mesi ho lavorato tanto per recuperare e credo di aver fatto bene una volta rientrato. Le mie caratteristiche sono queste e non vedo l'ora di dimostrare ancora di più. Voglio dare una grande mano alla squadra. La coccarda della Coppa Italia sulla maglia? Rimarrà una stagione indimenticabile con un trofeo vinto, la ricorderò per sempre".