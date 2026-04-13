Bologna – Brilla la Primavera di Morrone: è in zona playoff

Tre vittorie e un pari nelle ultime quattro giornate. La Primavera del Bologna guidata da Morrone è in piena zona playoff e ora sogna sul serio di giocarsi qualcosa di importante.

Nel weekend rotonda e meritata vittoria esterna sul Monza per 0-2 con le reti di Ferrari al 48' e di Negri al 77', un risultato che ha portato i rossoblù a quota 51 punti in quinta posizione, a meno sette dalla vetta occupata da Parma e Cesena. La guida di Morrone sta portando risultati ma anche crescita dei giocatori, con Lo Monaco, Ndiaye e Ferrari tra quelli più pimpanti dell'annata, senza dimenticare il centravanti Castaldo, convocato recentemente in prima squadra da Vincenzo Italiano. Insomma, finalmente una primavera di alto livello dopo il rischio retrocessione di un anno fa. Va ricordato che ai playoff andranno le prime sei classificate: alla fine del campionato mancano cinque giornate. Prossimo appuntamento sabato alle 13 sul campo del Napoli.