Ancora fuori Thijs Dallinga. Nell'elenco dei convocati per domani non figura l'olandese, fermo per tendinite, così come gli infortunati Casale, Bernardeschi e Skorupski. In avanti nuovamente convocato il giovane Castaldo. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bologna-Roma, i convocati di Italiano
news
Bologna-Roma, i convocati di Italiano
Gli uomini a disposizione di Vincenzo Italiano
Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA