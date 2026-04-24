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Bologna-Roma, i convocati di Italiano

Bologna-Roma, i convocati di Italiano - immagine 1
Gli uomini a disposizione di Vincenzo Italiano
Redazione TuttoBolognaWeb

Ancora fuori Thijs Dallinga. Nell'elenco dei convocati per domani non figura l'olandese, fermo per tendinite, così come gli infortunati Casale, Bernardeschi e Skorupski. In avanti nuovamente convocato il giovane Castaldo. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

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