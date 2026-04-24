Bologna-Roma, come seguirla in radio e tv

Ultima chiamata per il settimo posto domani pomeriggio al Dall'Ara per il Bologna. I rossoblù, vincendo con la Roma, potrebbero accorciare a meno tre dall'Atalanta impegnata lunedì a Cagliari. Dall'altro lato, i giallorossi hanno l'ultima chance per il quarto posto, con la possibilità di sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Juventus.

Appuntamento fondamentale, dunque, alle ore di sabato 25 aprile allo stadio Dall'Ara con diretta esclusiva su Dazn, visibile da Smart tv, dispositivi mobile o da apposita app presente nel bouquet Sky per chi è abbonato Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.