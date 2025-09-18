Tutto Bologna Web
Bologna Primavera, ecco anticipi e posticipi tra campionato e Coppa Italia

I prossimi impegni della Primavera
Redazione TuttoBolognaWeb

La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi del campionato Primavera 1 dalla 10ª alla 12ª giornata:

10ª giornata – Bologna-Roma, domenica 2 novembre alle ore 15 (Sportitalia – Canale 60)

11ª giornata – Cagliari-Bologna, sabato 8 novembre alle ore 11 (Sportitalia – Primavera Tv)

12ª giornata – Bologna-Parma, domenica 23 novembre alle ore 15 (Sportitalia – Primavera Tv)

Ai Trentaduesimi di Coppa Italia Primavera, invece, i rossoblù affronteranno il Como martedì 28 ottobre alle ore 12 presso il Granarolo Youth Center di Crespellano. In caso di vittoria, nel turno successivo si sfiderebbe la vincente di Lazio-Vicenza.

