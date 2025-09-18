Bologna-Genoa, Italiano è un ex. Grifone imbattuto da…

Nelle ultime 6 sfide a Bologna, Grifone imbattuto (3 successi e 3 pareggi). In queste gare i liguri sono andati sempre in rete, con un totale di 12 marcature (media di 2 reti ad incontro). L’ultima vittoria del Bologna sul Genoa al Dall’Ara risale al febbraio 2018, 2-0 con i gol di Destro e Falletti. Vincenzo Italiano ha giocato nel Genoa dal febbraio al giugno 2005, 9 presenze senza gol in match ufficiali. Tra Vincenzo Italiano e Patrick Vieira l’unico precedente è Bologna-Genoa 1-3, ultima giornata dello scorso campionato di Serie A. Occhio a Riccardo Orsolini. Il numero sette nella stagione 2024/25 ha segnato al Genoa sia nella gara di andata a Marassi (2-2 finale), che nella gara di ritorno a Bologna (1-3 per i liguri).