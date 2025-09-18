Pam Piuma nuovo partner del Bologna

Il Bologna FC 1909 annuncia l’ingresso di Pan Piuma tra i suoi Premium Partner per le stagioni sportive 2025-26 e 2026-27. Fondata nel 1968 da Adriano Anzanello e oggi guidata dal figlio Massimiliano, Pan Piuma è leader nel mercato del pane senza crosta, grazie a un prodotto unico per leggerezza, morbidezza e naturalità. Un alimento quotidiano pensato per tutta la famiglia realizzato con cura artigianale e senza conservanti.

“Siamo felici di accogliere Pan Piuma nella famiglia rossoblù come Premium Partner. È un’azienda italiana con una forte identità, legata alla qualità e all’innovazione, perfettamente in linea con i valori del nostro Club. Insieme svilupperemo progetti che coinvolgeranno i nostri tifosi e il territorio, promuovendo benessere e abitudini sane attraverso il calcio”, ha commentato Christoph Winterling, Direttore Marketing e Commerciale del Bologna. Questa partnership si tradurrà in una serie di iniziative congiunte dedicate ai tifosi, alle famiglie e ai più piccoli, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e genuino dentro e fuori dal campo. Pan Piuma sarà presente allo stadio Renato Dall’Ara e nelle attività digitali del Club, con contenuti e progetti dedicati alla passione sportiva e al gusto.